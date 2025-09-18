陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子８００メートル予選が行われ、１７歳の久保凛（大阪・東大阪大敬愛高）は２分２秒８４の３組７着。日本勢初の準決勝進出はならなかった。（デジタル編集部）スタート直後から、集団の後方だった久保。そのまま浮上できず、最後の直線で１人を抜くのが精いっぱいだった。久保は１６歳だった昨年７月、日本記録を１９年ぶりに塗り替え、日本女子で初めて２分の壁を破ると、