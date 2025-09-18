【エルサレム＝福島利之】イスラエル国防省と軍事会社ラファエルは１７日、レーザー光線でミサイルや無人機を撃ち落とす対空防衛システム「アイアン・ビーム」を開発したと発表した。国防省のアミル・バラム事務次官は「世界で初めてレーザー迎撃システムが運用段階に到達した」と述べた。年末までに実戦運用を始める。同社は「現代の戦争でのゲームチェンジャー」としている。イスラエルは、短距離ミサイルに対応する対空防衛