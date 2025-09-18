ロンドンにある英イングランド銀行の建物（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】英中央銀行イングランド銀行（BOE）は18日、政策金利を4.0％で維持すると発表した。金利の据え置きは2会合ぶり。インフレ率が高止まりしており、物価高の抑制には高い金利水準を保つ必要があると判断した。BOEは2％のインフレ目標を掲げて金融政策を運営している。英国の8月のインフレ率は前年同月比で3.8％と、目標を大きく上回った。食料や飲