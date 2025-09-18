サルの出没が相次いでいる滑川市では、きょうも姿を現しました。午後からは、川を渡った魚津市でも目撃が相次いでいます。 車が通る横で、道路沿いの柵の上を歩くサル。きょう午前6時ごろ、滑川市の海沿いの地域、吉浦で視聴者が撮影した映像です。人を恐れる様子もなく、ゆっくりとこちらに向かってきています。滑川市では、今月12日からサルの目撃が相次いでいます。きのう午後にはKNBのカメラが滑川漁港でサルの姿をとらえま