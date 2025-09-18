茨城県内で１８日午後、局地的に激しい雨が降り、突風が発生した。つくば市では建物が倒壊するなど被害が相次いだが、県などによると、午後７時時点でけが人は確認されていない。水戸地方気象台によると、同日は県内全域に「竜巻注意情報」が発表され、つくば市で最大瞬間風速１８・７メートルを観測。同市では午後３時頃から、「街路樹が倒れた」といった消防への通報が相次ぎ、家屋などに２０件以上の突風被害が確認された。