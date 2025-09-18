「陸上・世界選手権・女子５０００メートル予選」（１８日、国立競技場）１万メートルで６位入賞を果たした広中璃梨佳（２４）＝日本郵政グループ＝は１５分１０秒６８の２組１３着で決勝進出はならなかった。１組では田中希実（２５）＝ニューバランス＝が５着に入り、４大会連続の決勝進出を決めた。１５００メートル覇者のキピエゴンら強豪がそろった２組。広中はスタートが飛び出して、大逃げの展開に。２５００メートル