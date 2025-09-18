今年、「timelesz project（通称：タイプロ）」を経て新体制として走り出したtimelesz。既にドーム公演『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』開催も決定しており、飛ぶ鳥を落とす勢いだ。新メンバーの活躍も目覚ましく、10月からスタートする秋ドラマには寺西拓人・橋本将生・猪俣周杜の出演が決まっている。そこで本記事では、この3人の出演作品を紹介しながら、注目ポイントを探っていく。【関連】ドーム公