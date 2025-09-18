愛知県岡崎市の矢作川で18日、友人と遊んでいた小学4年の男の子が流され、行方が分からなくなっています。消防などによりますと、18日午後3時45分ごろ、岡崎市日名本町の矢作川で、「友達が遊んでいたら川で流された」と、一緒にいた小学生から消防に通報がありました。流されたのは小学4年の男の子(9)で、河川敷で友人と3人で遊んでいて、水の深いところに足を踏み入れた可能性があるということです。消防と警察が午後7時