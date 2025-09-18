銀座コージーコーナーは、焼菓子ギフト「銀座スイーツ」をリニューアルし、9月12日頃から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）で販売を開始した。焼菓子ギフト「銀座スイーツ」が装い新たにリニューアルする。詰め合わせにモンドセレクション受賞のマドレーヌを新たに加え、サクサク食感のパイやクッキー、風味豊かなフィナンシェなど、銀座コージーコーナー自慢の焼菓子を贅沢に詰め合わせた。また、焼菓