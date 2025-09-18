2WAY折りたたみボストンバッグ「200−BAGBP036BK」サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、使うときは大容量、使わない時はコンパクトに折りたためる2WAY折りたたみボストンバッグ「200−BAGBP036BK」を発売した。同品は、折りたたみと厚さ約5cm、A4用紙より少し小さいサイズになるため、カバンの中や車のダッシュボードにもスッポリ収まる。必要なときにサッと広げて使えるため、急な荷物の増加にも対応できる便利