「ボストン トート」「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、ボストンバッグの佇まいとトートバッグの機能性を一つにした、新作レザーバッグ「ボストン トート」を、全国のマザーハウスの店舗およびオンラインストアで発売した。驚くほど軽い、このバッグのために開発した特別なレザー。デザインには、風に揺れる「カゼクサ」のしなやかな姿を映し込んだ。仕事から休日まで、日々の暮らしに寄り