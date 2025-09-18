左から：「農協 信州あづみ野のむヨーグルト」「農協ヨーグルト濃厚クリーム仕立て 70g×3個」協同乳業は、信州産の生乳など国産原料にこだわり素材の味わいを活かした新商品「農協 信州あづみ野のむヨーグルト」「農協ヨーグルト濃厚クリーム仕立て 70g×3個」を9月29日から全国のスーパーマーケットで発売する。「農協 信州あづみ野のむヨーグルト」は、信州産生乳を70％使用した、のむタイプのヨーグルト。信州産生乳に国産生ク