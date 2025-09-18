日本代表DFの高井幸大が、トッテナムでついに公式戦デビューを果たす可能性が高まっている。９月25日のカラバオカップ３回戦、ドンカスター・ローヴァーズ戦での出場が有力視されており、実現すればクラブ史上900人目の公式戦出場選手という節目の記録に名を刻むことになる。トッテナム専門サイト『The Spurs Web』が17日、「ドンカスター戦でスパーズデビューを果たす可能性が最も高いのは、高井幸大だろう。デビューすれば、