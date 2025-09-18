ユニクロのニットは、厳選された素材を用い、卓越した技術で仕立てることによって、高い品質と洗練されたデザインを消費者に届けている。今年は、新登場の「メリノポロセーター」や「カシミヤクルーネックショートカーディガン」をはじめ、ひと手間を惜しまない丁寧なものづくりと、時代に合ったシルエットフレッシュなカラーリングを取り入れたアイテムをバラエティ豊富にラインアップ。さらに、手に取りやすい価格と、手入れのし