大創産業は、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」において、酒粕を使った麹由来の保湿成分が特徴の国産基礎化粧品、全13種を全国の店舗で9月中旬から順次発売する。Standard Productsが化粧水、乳液などの基礎化粧品を取り扱うのは今回が初めて。Standard Productsでは、2023年に初のフェイスケア商品として国産の洗顔石けん、フェイスマスク、リップクリーム、ク