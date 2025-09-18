お笑いタレントの有吉弘行さんは9月18日、自身のInstagramを更新。「東京2025 世界陸上」を観戦したと報告し、動画を公開しました。【動画】世界陸上を観戦した際の様子「流石は天才！」有吉さんは「世界陸上最高！」と、世界陸上の観戦を報告。併せて1本の動画を公開しました。スターターが合図を出す様子を撮影しています。ファンからは「現地生観戦ですか！？」「関係者席かな？」「羨ましい〜」などの声が。また「流石は天才！