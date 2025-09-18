大相撲秋場所５日目（１８日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）が幕内豪ノ山（武隈）を押し出して４勝目（１敗）。取組後は「落ち着いていました。集中して取っただけなので。しっかりそこが結果につながったと思います」と振り返った。昨年の九州場所で１４勝１敗の好成績で初優勝を遂げたが、綱取りがかかった初場所でまさかの負け越し。春場所からは、３場所続けて８勝７敗となっている。今場所は３日目に