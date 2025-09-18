女子プロレス「マリーゴールド」は１８日、ヒザの負傷により欠場していた山田奈保が９月２０日付けで退団することを発表した。山田は２月７日の新宿大会での試合中にヒザを負傷。同１１日の名古屋大会から欠場に入った。この日団体はＸ（旧ツイッター）の公式アカウントを更新し「負傷のためリハビリ生活を送り長らく欠場しておりました山田奈保選手は、話し合いの末に９月２０日付けで退団することになりました。何卒ご了承く