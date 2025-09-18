【モデルプレス＝2025/09/18】女優の戸田恵梨香が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。【写真】戸田恵梨香、ワンショルドレスで輝くスタイル◆戸田恵梨香、美肩披露戸田は、総額6億2238万円を超えるジュエリーを身につけ登場。黒のワンショルダードレスからは、美しい肩が際立った。日本初のレジデンスが併設されている非日常的な空間が潜んだ本ブティックにちなんで「自分にと