◆神戸新聞杯追い切り（１８日）第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）の追い切りが９月１８日、栗東トレセンで行われた。予定通りの過程を踏んだ復帰戦だ。エリキングはＣＷコースで単走。楽な感じのままで５ハロン６９秒３だったが、ラスト１ハロン１１秒５としまいはしっかりと脚を伸ばした。「１週前をしっかりとやったことで、重さが残っているなかでも