◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子８００メートル予選で日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高３年）は２分２秒８４の３組７着、で日本勢初の準決勝進出とはならなかった。レース後のテレビインタビューでは「最初から想定していたレースプランで行かなくて、前半から何もできなく終わってしまったレースですごく悔しい。もっと強くなってこの舞台に戻ってこようと思います」と話した。テレビのインタビューは気丈