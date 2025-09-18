◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１８日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が、２点を追う５回２死一、二塁で右中間へ１７号逆転３ランを放った。横浜高の先輩・涌井のスライダーを捉えた一発に「２死からチャンスを作って回してもらったので、ランナーをかえすことに集中して打席に入ることができました」と笑顔。１０日の阪神戦（甲子園）以来、７試合ぶりのアーチで、故障離脱中の牧秀悟内野手（１６本