けさ、氷見市の山あいの集落でコミュニティセンターが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。火が出た当時、周辺では雷を伴う激しい雨が降っていて、警察と消防は落雷の可能性も含めて原因を調べています。 消防に通報があってからおよそ40分後の現場映像です。パチパチと音を立て、建物の中が真っ赤に燃え上がっています。氷見警察署などによりますと、きょう午前8時10分ごろ、氷見市坪池の赤毛コミュニティ