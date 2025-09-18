銀座のすし店「すきやばし次郎」の創業者・小野二郎さんが来月100歳を迎えるのを前に、東京都の小池知事から記念品などを贈られました。東京都小池百合子知事「小野二郎さま、100歳おめでとうございます」小池知事は18日、東京・銀座の「すきやばし次郎本店」を訪れ、来月27日に100歳を迎える創業者の小野二郎さんに記念品などを贈呈しました。「すきやばし次郎」創業者小野二郎さん（99）「（Q 長寿の秘訣は？）働くこと」「