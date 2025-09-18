きょうの県内は朝から各地で雨が強く降り、一時は大雨警報や洪水警報が出されました。これまでに降った雨の影響で引き続きあす明け方にかけて土砂災害に注意してください。 午前8時ごろ射水市を走る車の助手席から撮影した映像です。視界が白くかすむほど激しく雨が降っています。 そしてこちらは立山町の雨の様子です。前線に向かって流れ込む温かく湿った空気の影響で県内は広い範囲で雨が降り富山市や氷見市、立山町など