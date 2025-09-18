三重県・四日市市の地下駐車場が冠水するなど、大雨による被害が相次いでいます。突然の大雨で、もし車が水没したらどうすればいいのでしょうか。【写真を見る】“水没”した車の補償は？水深30cmで走行は可能…でも、“危険なサイン”は約15cm井上貴博キャスター:突然の大雨で、車が水没したらどうすべきなのでしょうか。電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HV）、ガソリン車が冠水した道路を走行した場合どうなるのか。走行テ