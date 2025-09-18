9月～10月は気温の変化が大きく、日中は残暑、朝晩は肌寒い日が続くことも多い季節♡ グンゼ公式Xの調査では、89％の人がこの時期の服装選びに悩んでおり、65％がインナーで調整していることが判明しました。ムレや冷え、ゆらぎ肌に悩む方も多い中、素材や袖丈、縫製にこだわったグンゼのインナーを選べば、快適さとおしゃれの両立が叶います♪ 通年対応素材でムレも冷えも解消 【the GUNZE｜綿100%】10