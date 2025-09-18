長岡市の旧栃尾市で40代の男性がクマに襲われ脇腹などにケガをしました。出没した場所のすぐ近くには小学校や中学校があり保護者からは心配の声が上がっています。18日朝の栃尾南小学校。登校する児童のランドセルにはクマ鈴が…。車に乗り保護者に付き添われて登校する児童の姿も見られました。〈保護者〉「危ないしいたるところでクマが出るのでどうしていいかわからない」（リポート）「男性はこちらの自宅敷地内でクマに