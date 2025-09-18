職場で仲良くなった人がいると、家に呼ぶことがあるかもしれません。職場では話せないようなこともあるでしょうから、ストレスや不安の解消の時間になる場合も。でも、それが異性の場合には状況が違ってきますね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『私が18歳、兄が20歳の頃の話です。当時43歳だった母が職場の20代前半の男性と仲良くなり、その男性と私と兄で家でゲームをすることになりました。母は