２０２２年に生後まもない娘を浴槽に沈め殺害したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われている中之条町の２５歳の男の論告求刑公判が前橋地裁で開かれ、検察側は懲役１３年を求刑しました。 中之条町入山の無職森田大和被告（２５）は２０２２年６月、当時住んでいた茨城県常総市のアパートで生後１日の娘を浴槽に沈めて溺死させ、遺体をゴミ集積所に遺棄したとして殺人と死体遺棄の罪に問われています。 １８日の論告求刑公