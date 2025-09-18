群馬県議会の第３回定例会が１８日に開会し、現職県議の逮捕・起訴を受け提出された逮捕時などに議員報酬の支給を停止する条例改正案が全会一致で可決されました。 改正案は、桐生市役所の新庁舎建設を巡る事件で、桐生市区選出の相沢崇文被告が逮捕、起訴されたことを受け、議会基本条例推進委員会の所属議員が提出しました。 案では、逮捕などの拘束処分を受けた日数に応じて、議員報酬や期末手当を日割りで換算し支給を停止す