◆陸上世界選手権（18日、東京・国立競技場）女子5000メートル予選が行われ、1万メートルで6位入賞した廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝15分10秒68で2組13位となり惜しくも予選で姿を消した。決勝は20日21時29分開始予定。序盤から積極的なレースで首位を走り大きなアドバンテージを築いたが、4000メートル過ぎで集団に飲み込まれ粘ったが及ばなかった。2021年東京五輪の5000メートルでは、当時の日