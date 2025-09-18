１８日も群馬県内は高気圧に覆われ厳しい残暑となり前橋などでは統計を取り始めてから最も遅い猛暑日を更新しました。 前橋地方気象台によりますと、１８日の最高気温は、高崎の上里見で３６．２℃、館林と伊勢崎で３５．５℃、前橋で３５℃を観測するなど県内４つの地点で猛暑日となりました。前橋と高崎では統計を取り始めてから、最も遅い猛暑日を更新しました。 しかし秋雨前線が南下するあす以降は、猛暑日になる可能性は低