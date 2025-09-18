ËË¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉ¦¤¬¡Ä?ÊÌ¿Íµé?¤Ê»Ñ¤Ë21À¤µªºÇ½é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë41ºÐÇÐÍ¥¤Î?·ãÊÑ?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖV6¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì(44)¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄ¹§Ç·(²­Æì¸©½Ð¿È)¡£²¬ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¼þ¤ê¤ä³ÜÉÕ¶á¡¢ËË¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉ¦¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»£±Æ¤Î°Ù¡©¤¸¤ã¤Ê¤±¤ê¤ã¤ª¤«¤·¤ÊÊý¸þ¤¤¤Ã