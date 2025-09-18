◆ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの松本晴が好救援を見せた。同点の3回。先発の大関友久が無死一、二塁のピンチをつくると、早くも小久保裕紀監督がベンチを飛び出し、投手交代を告げた。2番手の松本晴が万波中正を空振り三振に仕留めると、山縣秀を二ゴロ併殺と見事な火消しに成功した。松本晴は7日の楽天戦（みずほペイペイドーム）に先発し、4回3失点で5敗目。この後、中継ぎに配