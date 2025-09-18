少子化に伴い群馬県立高校の定員割れが進むなか、山本知事は地区別に情報交換会や検討会を開き、今後の在り方を検討する考えを示しました。 県教育委員会によりますと、県内の高校の生徒数はピーク時の１９８９年、平成元年と比べて半減していて、全日制高校５６校のうち３２校が定員割れとなっています。少子化で学校が小規模化すると、進路選択の幅が狭まったり部活や交友関係が縮小して学校の活力が低下するなど子どもへ