プロ野球・くふうハヤテベンチャーズ静岡の試合を彩る「スタジアムDJ」。松下晴輝キャスターがその仕事に挑戦し、会場の盛り上げと試合進行を両立させる難しさを体験しました。 【写真を見る】“スタジアムDJ”を体験する松下晴輝キャスター ＜松下晴輝キャスター＞ 「1番レフト鈴木将平！背番号51」 ＜藤生恭子さん＞ 「完璧です。雰囲気も野球をたくさん見られてるだけあって完璧です！」 先日