9·î¤âÈ¾¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢18Æü¤ÎÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç33.9¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡ÖÂçÉÍ¸ø±à¥×ー¥ë¡×¤¬¤³¤ÎÆü¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¤²¹33.9¡î¤Î»Ä½ë¤â¡Ä¡£¥×ー¥ëºÇ½ªÆü¤Î»Ò¤É¤â¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¡× 3Ç¯¤Ö¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÂçÉÍ¸ø±à¥×ー¥ë¤¬±Ä¶È½ªÎ»=ÀÅ²¬ ¡ã¼Ò²ñÉô ²®ÌîÃ¶µ­¼Ô¡ä ¡Ö¸á¸å1»þ²á¤®¤ÎÀÅ²¬»ÔÌò½êÁ°¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é