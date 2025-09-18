2025年9月21日の「国際平和デー」を前に、9月18日、静岡県富士市の小学生が市役所に設置された鐘を鳴らして、平和を願いました。 【動画】「世界の戦争を終わらせて平和に…」国際平和デーを前に小学生が“平和の鐘”鳴らす=静岡・富士市 静岡県富士市は「核兵器廃絶平和都市宣言」をしてまもなく40周年を迎えます。 ＜富士第二小学校 中川紫瑛さん＞ 「少しでも他の人、他の国と仲良くできるといいなと思います」