＜ANAオープン初日◇18日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞ツアー通算3勝を誇り、お茶の間でも「ゲンちゃん」の愛称で親しまれる時松源蔵がもがいている。昨年、7季連続で保持した賞金シードを喪失し、復活を期す1年。そんな今大会はプレーオフに2度進出した経験がある相性のいいコースだ。【写真】賞金1億円ゲット！シンデレラボーイ・源藏初日は6バーディ・2ボギーの「68」でラウンドし、首位