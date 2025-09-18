私たちが普段から使う機会が多いSNS。その市場は2029年ごろまでに約2兆円規模になると予測されています。静岡県内の企業も戦略として取り入れるSNSの可能性に迫りました。 【写真を見る】「海外の何十億人にリーチできる」静岡の中古ブランド店がSNSライブ販売で“世界”へ 2兆円市場の可能性とは=静岡 静岡市清水区の酒店で撮影をするのは、長島晴希さんです。長島さんは広告会社を経営する傍ら、インフルエンサー