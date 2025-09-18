◇パ・リーグ西武―オリックス（2025年9月18日ベルーナD）西武の今井達也投手（27）が18日、オリックス戦（ベルーナD）で今季22度目の先発登板。7回1死まで無安打無得点投球を見せていたが、代打・西野に中前打を打たれた。今井は結局118球を投げて7回1安打無失点5四死球で降板。勝ち負けは付かなかった。摩訶（まか）不思議なノーヒットノーラン投球を続けていた今井が7回に初安打を許した。6回まで無安打で、7回は1死