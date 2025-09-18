8月の記録的な大雨で、熊本市中心部では住宅などへの浸水が相次ぎました。 【写真を見る】マンホールからは大量の水が／地下駐車場は浸水※模型でのシミュレーション実験 専門家は、都市部特有の水害「都市型水害」であると指摘しています。 どんなリスクがあり、どう備えたら良いのでしょうか。 川は氾濫していないのに… 記者「午前2時です。下通アーケードは足首まで浸水しています」 8月11日