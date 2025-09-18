メ～テレ（名古屋テレビ） 教師らのグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、5人目の逮捕者です。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは北海道北広島市に住む中学校教師、柘野啓輔容疑者（41）です。 警察によりますと柘野容疑者は去年16歳未満の少女の性的な動画を撮影し教師らが参加するSNSグループのメンバーに共有したなどの疑いが持たれています。 柘野容疑者は