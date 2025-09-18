日韓首脳会談を前に握手する石破首相（右）と韓国の李在明大統領＝8月、首相官邸石破茂首相が、9月30日〜10月1日の日程で韓国南部・釜山を訪問する方向で調整していることが分かった。複数の日韓関係筋が18日、明らかにした。両首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、李在明大統領と会談する見通し。首相は退陣を表明しているが、シャトル外交と安定した関係の継続を確認したい考えだ。首相の訪韓は就任以来、初めてとなる