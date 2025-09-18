高市前経済安全保障担当大臣は18日、国会内で記者団に対し自民党総裁選へ出馬する意向を表明した。高市氏は19日に記者会見を行い、政策を発表するとしている。他の候補者の動きも活発化している。高市氏「未来への不安を、夢や希望に変える政治」名乗りを上げたのは、これで5人目。満面の笑みで久々にカメラの前に現れたのは、高市早苗前経済安全保障担当相。高市早苗前経済安保相(64)：私、高市早苗は、来たる自由民主党総裁選挙