女優の芳根京子が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。芳根京子多くの著名人がカルティエのジュエリーをまとって登場したオープニングイベント。芳根は、ふんわりとした純白ドレスに、ゴールドのネックレスやリングなどを合わせ、輝きを放った。自身にとってのご褒美時間を聞かれると、「非日常という特別な時間の大切さを年々感じていまして、作品と作品の間と