メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で、また盗撮目的とみられる教師が逮捕されました。学校内の「安全・安心」が、大きく揺らいでいます。 逮捕されたのは、名古屋市立小学校の教師、水井聖清容疑者(40)です。 警察によりますと水井容疑者は12日、児童の下着を撮影する目的で自らが勤務する小学校の教室の机の下に、小型カメラを設置した疑いがもたれています。 緊急会見を行った教育委員会、12日に理科室に設置さ