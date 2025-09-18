秋田朝日放送 ８月から続く大雨による被害を受けて、秋田県は災害復旧支援策について県議会に説明しました。 １８日の秋田県議会農林水産委員会では、８月から続く大雨災害に関して農地復旧や農業経営継続のための支援など災害復旧支援事業について議論されました。 秋田県によりますと、今回の大雨による農地や農作物などの農林水産関係の被害額は７５億７０００万円に上ります。 議員からは大雨災害が頻発化する中で未