塩尻市の高校で18日、スタントマンが事故をリアルに再現する交通安全教室が開かれました。自転車の事故の実に8割で、自転車側のルール違反がありました。事故の衝撃や怖さを実感するスタント。塩尻市にある田川高校では18日、生徒およそ450人を前に、スタントマンが自転車事故を再現しました。この交通安全教室は、JA共済連長野と県警が連携し、13年前から県内各地の高校で行っているものです。塩尻警察署上林浩 交通課長「